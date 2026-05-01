El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, pero se espera que a medida que el sol se eleve, la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 27 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 36% por la tarde, lo que hará que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará disfrutar de las vistas y del entorno natural.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso será a las 21:13, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el día se presenta ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado, perfecto para disfrutar de la llegada de la primavera en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.