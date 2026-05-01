El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La jornada del 1 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 01:00 y 15 grados a las 02:00.
A partir de las 03:00, el termómetro continuará su descenso, estabilizándose en 14 grados hasta las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 27 grados a las 17:00. Este ascenso térmico será acompañado por un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 67% a la medianoche y bajará hasta un 33% en las horas más cálidas de la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. A medida que el día progrese, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.
La puesta de sol se producirá a las 21:14, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral. Con temperaturas agradables y un cielo despejado, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en actividades recreativas, paseos o simplemente disfrutando de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.
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