El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 63% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para mitigar el calor. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que se perciba un poco más fresco en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:09. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades primaverales, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.