El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variado que alternará entre momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las condiciones mejorarán, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado desde las 02:00 hasta las 05:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a mostrar un poco de nubosidad, pero sin riesgo de lluvias significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 60% y bajará hasta un 42% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 32 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 15% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones significativas por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:06. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de esta jornada un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde-noche, cuando el viento pueda hacer que la sensación térmica sea más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.