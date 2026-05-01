El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 05:00 horas, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte la claridad del día. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y descendiendo a un 32% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

El orto se producirá a las 07:22 horas y el ocaso a las 21:10 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Pozoblanco vivirá un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el inicio del mes de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.