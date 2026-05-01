El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y 14 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 20 grados a las 12 del mediodía y llegando a un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 59% y el 93%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre y celebraciones del Día del Trabajo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:11. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar la llegada de mayo con buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.