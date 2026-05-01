El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. A lo largo de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 14 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 15 grados, y posteriormente, la temperatura irá en ascenso, llegando a los 18 grados a las 10:00 y alcanzando un máximo de 27 grados a las 16:00. Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a 20 grados a las 22:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 71% a las 00:00 y alcanzando un 95% a las 06:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 61% a las 11:00 y bajando hasta un 51% a las 21:00, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 15:00. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día soleado y sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.