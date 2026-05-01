El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C a las 15°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.
A medida que el día progrese, se anticipa que el cielo se mantenga poco nuboso durante las horas centrales, alcanzando temperaturas máximas de hasta 26°C en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que irá disminuyendo, comenzando en un 66% en la madrugada y bajando hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.
El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 44 km/h en la tarde. Este aumento en la intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante posibles ráfagas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes tienen planes al aire libre, como paseos o eventos familiares.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:09. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia la noche, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al exterior.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.
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