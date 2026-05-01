El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados, que irán descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en la mañana, antes de repuntar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 89% a las 8:00, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas abiertas. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas se mantengan hidratados y busquen sombra, ya que la temperatura puede sentirse más elevada debido a la combinación de calor y humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:10. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la primavera en Morón de la Frontera, con condiciones meteorológicas favorables y agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.