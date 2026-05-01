El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 14 grados a las 3 de la mañana y bajando a 13 grados a las 4 de la mañana.

A partir de las 5 de la mañana, el termómetro comenzará a ascender lentamente, alcanzando los 12 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 7 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a repuntar, llegando a los 18 grados a las 11 de la mañana y alcanzando un máximo de 25 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo despejado, hará que el ambiente sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un tiempo agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 3 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día completamente seco, ideal para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:08 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Montilla será mayormente soleado, cálido y seco, ofreciendo condiciones perfectas para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.