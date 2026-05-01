El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la baja probabilidad de lluvia, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo a un 45% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será limitada, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento moderado puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.