El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos y lluvia escasa, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será del 56%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cálida. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 23 grados . La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a oeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nublado, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados a última hora del día. La humedad aumentará, llegando a un 68% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso a las 21:06, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz solar, especialmente durante las horas centrales del día. En resumen, Martos experimentará un día variado, con momentos de sol y nubes, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.