Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jueves de CrucesCasetas feriaEspectáculo AlcázarGuía CrucesMedia MaratónDO Los PedrochesCalles en Flor CañeteEleccionesOperación de TráficoGuía PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 1 de mayo de 2026, Martos se presenta con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos y lluvia escasa, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será del 56%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 19 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cálida. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 23 grados . La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento cambiará a oeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nublado, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, no se descarta la posibilidad de algún chubasco aislado. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 18 grados a última hora del día. La humedad aumentará, llegando a un 68% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso a las 21:06, lo que nos brindará un día con una buena cantidad de luz solar, especialmente durante las horas centrales del día. En resumen, Martos experimentará un día variado, con momentos de sol y nubes, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
  2. Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
  3. La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
  4. Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
  5. La fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba será única en el mundo y estará a pleno rendimiento tras el verano
  6. Las Cruces de Mayo empiezan este miércoles en Córdoba con siete bajas, siete incorporaciones y lluvia en el horizonte
  7. La guía definitiva de las Cruces de Mayo de Córdoba 2026: mapa, horarios, nuevo premio y cerco al botellón
  8. El AOVE cordobés brilla en los 'Oscar del aceite' con doce firmas en la lista de los 100 mejores y tres en el top 10 mundial

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Tracking Pixel Contents