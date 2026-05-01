El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:26. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, se tornará mayormente nublado a medida que avance la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 24 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. A la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de la temperatura.

La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables. La combinación de temperaturas agradables y un cielo parcialmente nublado permitirá disfrutar de un ambiente primaveral. Sin embargo, se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La humedad relativa aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.