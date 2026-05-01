El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera la aparición de nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando picos de hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La salida del sol se producirá a las 7:29, y el ocaso será a las 21:14, lo que brinda una larga jornada de luz para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén lluvias, lo que hace de este un día ideal para realizar planes al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en una terraza o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados sugiere que los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día primaveral perfecto.

En resumen, el tiempo de hoy en Mairena del Aljarafe se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos despejados y la presencia de nubes altas en la tarde, sin riesgo de lluvia. Las condiciones son propicias para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.