El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 14 grados entre las 02:00 y las 04:00, lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender hasta alcanzar los 12 grados a las 07:00, coincidiendo con un aumento en la humedad relativa, que alcanzará el 100% a esa hora. Esto indica que la mañana podría sentirse un poco más fría y húmeda, aunque sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea del 0% durante todo el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 26 grados a las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, se irá cubriendo con nubes altas a partir de las 02:00, manteniendo un predominio de estas nubes durante el resto del día. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad de 35 km/h a las 17:00. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable ante el aumento de las temperaturas, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alrededor de 25 grados a las 18:00, y comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 20 grados a las 22:00. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 68% a las 00:00 y bajando gradualmente a un 51% hacia el final del día.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar el inicio de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.