El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se espera que la temperatura oscile entre los 13 y 16 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol asciende, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas cercanas a la tarde. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, por lo que los lucentinos pueden disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.