El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y 14 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 12 del mediodía.

A partir de la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que llegarán a los 25 grados a las 2 de la tarde y alcanzarán un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y celebraciones del Día del Trabajo.

El ocaso se producirá a las 21:12, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.