El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, la situación mejorará, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados .

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran parte, alcanzando temperaturas máximas de hasta 24 grados. La humedad relativa comenzará en un 52% y disminuirá gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la posibilidad de nubes altas que podrían aparecer en el horizonte.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. Se anticipa que en las horas centrales del día, el viento alcanzará rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Hacia la tarde, se espera que el viento se intensifique, con rachas que podrían llegar a los 46 km/h, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 5% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo podría estar parcialmente cubierto, las lluvias no serán significativas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que indica un tiempo relativamente tranquilo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 20 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 21:05, marcando el final de un día que, aunque comenzó con algo de inestabilidad, se transformará en una jornada mayormente soleada y cálida.

En resumen, los habitantes de Linares pueden esperar un día de contrastes, con un inicio algo nublado y lluvioso, seguido de un tiempo más despejado y cálido en las horas centrales, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.