El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera la aparición de nubes altas, pero sin probabilidad de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un leve frescor, alcanzando los 16 grados a las 00:00 y 01:00, y descendiendo a 14 grados entre las 02:00 y 04:00. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y 20 grados a las 12:00. El pico de calor se registrará a las 14:00, con 22 grados, y se mantendrá en ese nivel hasta las 17:00. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 18 grados a las 22:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 77% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será moderada, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Con el orto solar a las 07:33 y el ocaso a las 21:18, los habitantes de Lepe podrán aprovechar al máximo las horas de luz para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.