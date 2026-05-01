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El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. La temperatura comenzará en torno a los 16 grados durante la madrugada, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 82% y aumentando hasta un 97% a media mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 42% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más cálido y cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del sur a una velocidad de entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 15 km/h hacia el mediodía. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del ambiente primaveral.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:13 horas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.

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