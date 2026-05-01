El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, la predicción meteorológica para Jaén indica un día mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso con lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados durante la mañana. A medida que el día progrese, se alcanzarán máximas de hasta 23 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 5% en la franja horaria de 8 a 14 horas. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:19 y se pondrá a las 21:05, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente ideal para actividades nocturnas.

En resumen, el día en Jaén se presenta como una jornada mayormente nubosa, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de diversas actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.