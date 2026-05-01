El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados alrededor de las 7:00 a.m.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 19 grados a las 12:00 p.m. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y disminuyendo a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 3:00 p.m. y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 6:00 p.m. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 21 grados a las 7:00 p.m.

El ocaso se producirá a las 21:18, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o reuniones familiares. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Isla Cristina se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.