El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 15 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo seguirá mostrando un aspecto poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 10 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada en las horas centrales.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y suroeste. Durante la mañana, se espera que la velocidad del viento sea de aproximadamente 2 a 9 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, especialmente entre las 2 y las 5, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo. La visibilidad será buena, aunque se podría experimentar algo de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas costeras.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados a las 2 de la tarde y manteniéndose en torno a los 21 grados hasta las 6 de la tarde. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 17 grados hacia las 11 de la noche. La jornada cerrará con un ambiente tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de una agradable velada al aire libre. En resumen, Huelva disfrutará de un día primaveral, perfecto para actividades al exterior y para disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.