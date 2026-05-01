El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se prevé que las nubes altas comiencen a aparecer, pero sin afectar significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, que hará que la sensación térmica sea agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 100% en la madrugada, pero disminuirá a lo largo del día, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento será un aliado para mitigar el calor en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que contribuirá a un ambiente placentero. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.