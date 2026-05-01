El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 34% en las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

El orto se producirá a las 07:25, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está previsto para las 21:10, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.