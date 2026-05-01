El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se espera que afecten significativamente la luminosidad ni la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo a 13 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 73% por la mañana y bajará hasta un 37% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 35 km/h en la tarde. Esta brisa moderada proporcionará un alivio agradable ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 07:29, y el ocaso será a las 21:14, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior, aprovechando el tiempo favorable que se presenta en Coria del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. No se prevén lluvias, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.