El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 13 grados a media mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 54% por la mañana y podría llegar a un 37% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con ráfagas que también provendrán del este y del sur en diferentes momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:10 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.