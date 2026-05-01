El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 70% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad en descenso hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de un día primaveral.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento serán más intensas por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 14 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el predominio de cielos despejados contribuirán a un ambiente ideal para disfrutar de la primavera en Castilleja de la Cuesta.

El orto se producirá a las 07:29 y el ocaso será a las 21:14, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para salir y aprovechar al máximo la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.