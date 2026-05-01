El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 16 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se estabiliza en torno a los 12 grados, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a partir de las 02:00, que persistirán hasta la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 77% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 50% hacia el final de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, proporcionará un ambiente cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

La salida del sol está programada para las 07:33, mientras que el ocaso se producirá a las 21:18, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén cambios drásticos en el tiempo.

En resumen, Cartaya disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.