El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 25 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo y menos pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de Carmona disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir a disfrutar de la primavera, ya sea paseando por el centro histórico, disfrutando de la gastronomía local en las terrazas o realizando actividades al aire libre. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete un día placentero para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.