El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados .

Durante la tarde, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% en la mañana y descendiendo a un 33% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 35 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:13. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a última hora de la tarde y bajando a 16 grados durante la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 54% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo las actividades primaverales. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.