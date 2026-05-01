El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 15 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 5 de la mañana, el termómetro marcará 14 grados, y se prevé que continúe descendiendo hasta llegar a los 13 grados a las 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 12 del mediodía y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea muy agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 42% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a un ambiente seco y cómodo. En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más calurosas.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:07, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, reuniones familiares o simplemente un paseo por la ciudad. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.