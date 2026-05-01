El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 13 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas iniciales alrededor de 16 grados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, pero se espera que se mantenga en torno a los 15 grados durante las primeras horas. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. La tarde será la más cálida, con un pico de 25 grados a las 14 horas, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 93% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Este viento podría ser un alivio para quienes disfruten de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un tiempo seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo cálido, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.