El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 26 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 7:29 y el ocaso a las 21:14, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.