El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente cubierto, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las nubes irán dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado en gran parte del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 26 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 37% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad.
A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad, lo que indica que no se esperan lluvias significativas tras las primeras horas. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:06.
En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.
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