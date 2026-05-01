El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Baeza se prepara para un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una predominancia de nubes que irán variando en densidad. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de claridad, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá calentándose ligeramente hacia el mediodía. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 18 grados.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando hasta alcanzar un 73% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 26 km/h. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 15% en la tarde. Sin embargo, las precipitaciones no se esperan que sean significativas, y la mayor parte del día transcurrirá sin lluvias. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas y un 15% en la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

Los ciudadanos de Baeza pueden disfrutar de un día mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento y la posible sensación de calor por la humedad. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será variado, con un predominio de nubes y temperaturas agradables, permitiendo disfrutar de la belleza de la primavera en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.