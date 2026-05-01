El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente estable con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que rondará los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 25 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 18 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 39% y el 72% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco en las horas de la mañana y más cálido durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:07. La temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que hará que la velada sea agradable.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.