El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Ayamonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la brisa. El viento soplará del norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 16 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más cálidas. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas del mediodía y la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por la playa o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 22 grados a las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la tarde sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de Ayamonte.

En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte será mayormente soleado, con temperaturas agradables y una brisa refrescante. Sin lluvias a la vista y con un ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre, los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.