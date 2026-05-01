El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 70% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cómoda, ideal para actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener las temperaturas en un rango cálido, pero el viento fresco ayudará a moderar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Arahal pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables que se prevén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.