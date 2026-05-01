El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 15 grados entre las 02:00 y las 05:00, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender hasta alcanzar los 13 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. Durante la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura a 15 grados a las 09:00 y alcanzando un máximo de 20 grados a las 11:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta un 66% a las 10:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que el día avanza, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando los 22 grados a las 12:00 y subiendo hasta 25 grados a las 13:00. La tarde se presentará cálida, con un máximo de 26 grados entre las 14:00 y las 18:00. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El viento, que soplará principalmente del oeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas del día.

A partir de las 19:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 25 grados a las 19:00 y bajando a 24 grados a las 20:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:07. Durante la noche, las temperaturas seguirán cayendo, alcanzando los 21 grados a las 22:00 y 20 grados a las 23:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para salir y disfrutar de la primavera. En resumen, el tiempo de hoy en Andújar será cálido, mayormente soleado y sin lluvias, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.