El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que durante la tarde se recupere, llegando a un máximo de 24 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más confortables a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance, alcanzando rachas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 16 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

El ocaso se producirá a las 21:15, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.