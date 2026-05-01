El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 56% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre. La dirección del viento variará, predominando del suroeste, lo que es característico de esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden planificar sus actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son condiciones ideales para disfrutar de un picnic en el parque, una caminata por la naturaleza o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:17. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de las actividades primaverales, con condiciones ideales para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.