El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta los 13 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender de nuevo. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 32% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que deseen salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en los parques y plazas de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:14. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Aprovechemos este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.