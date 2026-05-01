El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Alcalá la Real se despertará con un ambiente mayormente nublado, aunque con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se prevé un cielo muy nuboso con una ligera precipitación de 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura en este momento rondará los 13 grados , con una humedad relativa del 67%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá en intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 5% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que la lluvia será poco probable, aunque no se puede descartar completamente. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando hasta un 80% en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se despejará en gran medida, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados a partir de las 14:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad, que bajará a un 49% hacia las 14:00. El viento soplará del sur a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación más cálida a medida que el día avance.

A partir de las 18:00, se espera que el cielo vuelva a nublarse, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados. La probabilidad de tormenta se incrementará ligeramente, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las posibilidades de precipitación seguirán siendo escasas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 55% hacia las 19:00.

En la noche, el cielo estará cubierto, con temperaturas que descenderán a 17 grados hacia las 22:00. La humedad relativa se elevará hasta un 77%, lo que podría generar una sensación de frescor. El viento, que soplará del sureste, alcanzará rachas de hasta 33 km/h, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio nublado con posibilidades de lluvia escasa, seguido de una tarde más cálida y despejada, y un regreso a condiciones más frescas y nubladas por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.