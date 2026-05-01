El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17°C a las 16°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día.

A medida que avanza la mañana, se prevé que el cielo se mantenga con algunas nubes altas, especialmente a partir de las 2 de la tarde. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Alcalá pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que llegarán hasta los 25°C entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 94% en la mañana a un 36% en la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo y menos bochornoso.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia el final de la tarde. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:13.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.