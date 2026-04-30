El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 30 de abril de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 23 grados . La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, con una temperatura de 14 grados y una humedad relativa del 81%. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, alcanzando temperaturas de hasta 20 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 23 grados a las 17:00 horas. La humedad relativa irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 37% en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá presentando intervalos de nubes altas, pero sin previsión de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas nocturnas, cuando la temperatura descienda a 19 grados. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el suroeste y cambiando a oeste y luego a este, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los habitantes de El Viso del Alcor disfruten de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:11 horas, marcando el final de un día cálido y agradable. La temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados durante la noche, con una humedad relativa que aumentará ligeramente, alcanzando un 55% hacia la medianoche.

En resumen, se prevé un día ideal para actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido y mayormente soleado. Los residentes pueden aprovechar la jornada para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en sus patios y jardines, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.