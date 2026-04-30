El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para actividades familiares, paseos por el parque o cualquier plan que implique disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.