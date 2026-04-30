El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, en Úbeda, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones de "muy nuboso" en algunos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, y nuevamente entre las 17:00 y las 20:00. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas variaciones a "nuboso" en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 21 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. A partir de las 15:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 21 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 47% y el 59% durante las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se prevé una probabilidad de tormenta del 15% entre las 14:00 y las 20:00, aumentando a un 45% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque no se espera lluvia, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 15:00 y las 18:00, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Úbeda experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, sin precipitaciones, pero con la posibilidad de tormentas hacia la noche. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones climáticas en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.