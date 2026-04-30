El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cálido, ideal para disfrutar de paseos o actividades en el exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente paseos por el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:13. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la primavera en Tomares, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.