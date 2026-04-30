El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, especialmente por la tarde, cuando se espera que baje a un 40%. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 32 km/h. Este aumento en la velocidad del viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un cielo claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:13, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.